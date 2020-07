Ferito in incidente stradale muore dopo 31 mesi di ricovero

E' morto dopo oltre due anni e mezzo di ricovero: Cristian Ambesi, 45 anni, che nel dicembre del 2017 rimase coinvolto in un incidente in scooter avvenuto al Portosole di Sanremo, poco lontano dalla attività di autolavaggio di cui era titolare. Le sue condizioni apparvero subito molto gravi. A destare preoccupazione, in particolare, fu un trauma cranico. Portato d'urgenza all'ospedale Santa Corona di Pietra ligure, venne sottoposto a un delicato intervento chirurgico, ma da allora, malgrado i numerosi tentativi di riabilitazione in diverse strutture, l'uomo non si è più ripreso. (ANSA).