Affitta casa, in foto si vedono piante di marijuana, denunciata

Mette in affitto appartamento ma nella foto a corredo dell'annuncio messo sul web si vedevano floride piante di Marijuana sul balcone. Nei guai è finita una donna di 74 anni che si è giustificata dicendo che lo stupefacente era per alleviare i dolori del cane, poi morto a gennaio.

L'annuncio postato da un'agenzia immobiliare è stato visto da un agente della polizia municipale appena assunto e arrivato in città da Treviso. L'uomo ha deciso così di visitare l'appartamento, in via Isonzo, insieme a un collega. Quando l'agente immobiliare gli ha fatto vedere la casa, i due poliziotti si sono accorti che le piante erano davvero di erba e hanno deciso di chiamare i colleghi. Nel corso della perquisizione oltre alle piante è stata trovata una stanza attrezzata a serra con 32 lampade, alcuni ventilatori e una struttura in legno per sistemare i vasi, una mazza da baseball e un pugnale con una lama di 11 centimetri. La donna ha detto che le armi erano del precedente inquilino, di cui non ha saputo fornire il nome. E' stata denunciata. (ANSA).