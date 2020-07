Cgil e Uil: corteo e sciopero, un piano per ridurre cantieri

Circa 200 lavoratori hanno partecipato alla protesta indetta da Filt Cgil e Uiltrasporti per chiedere azioni concrete contro la paralisi della Liguria.

Stamani in corteo circa 40 mezzi, tra camion, pullman, furgoni e taxi. Una delegazione è andata verso la prefettura con lo striscione "Aspi Governo Comune Regione per la Liguria trovate una soluzione". I rappresentanti di Filt e Uiltrasporti hanno consegnato al prefetto Perrotta un documento in cui si chiede un piano urgente di interventi che riducano i cantieri, per migliorare condizioni di lavoro di autisti e sicurezza di utenti, un programma concreto su Gronda, Terzo valico, Nodo ferroviario e raddoppio di Ventimiglia con adeguate coperture economiche. Tra le richieste il "rispetto della legge regionale sulla sicurezza dei lavoratori in autostrada", in applicazione al protocollo sottoscritto dai sindacati, concessionarie autostradali, regione e prefetture e "garanzie per i lavoratori Aspi e per l'indotto" rispetto al nuovo assetto societario.

(ANSA).