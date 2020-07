Scuola: in classe dal 14 settembre

(ANSA) - GENOVA, 24 LUG - Gli studenti liguri torneranno a scuola il 14 settembre, mentre l'ultima campanella la sentiranno suonare il 9 giugno 2021. La Giunta regionale ha approvato il calendario scolastico per l'anno 2020-2021. I giorni di lezione saranno 210 (che si riducono a 209 in caso di festività patronale del singolo comune che cada in periodo scolastico). La scuola dell'infanzia, invece, si concluderà il 30 giugno 2021.

Le vacanze di Natale saranno dal 24 dicembre al 6 gennaio e quelle pasquali dall'1 al 6 aprile.

"Per noi la scuola è da sempre una priorità: siamo stati i primi in Italia a chiuderle quando è stato necessario farlo, all'inizio dell'emergenza Coronavirus. Ora utilizziamo la prima data utile per farla ripartire. Regione Liguria sceglie lunedì 14 settembre, come giorno di avvio, come segnale di normalità, di ripartenza. Lo aspettano e lo meritano gli insegnanti, gli studenti e le loro famiglie; per il sistema scolastico e degli enti locali comporta uno sforzo importante ma indispensabile perché il diritto allo studio sia affermato in senso pieno".

La delibera raccomanda, nel rispetto di ogni autonomia scolastica, l'utilizzo della didattica digitale a distanza per consentire le lezioni in caso di sospensione dell'attività per eccezionali eventi atmosferici. (ANSA).