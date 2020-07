Ponte: concerto per Genova con inedito di Morricone

In occasione dell'inaugurazione del ponte 'Genova San Giorgio' (3 agosto) si terrà un concerto dedicato a Genova, alla sua civiltà musicale e alla sua storia. Tra i brani ci sarà un inedito scritto per l'occasione da Ennio Morricone. L'appuntamento è il 31 luglio al teatro Carlo Felice.

Aprirà 'Il concerto per Genova' il brano 'Tante pietre a ricordare' brano per orchestra, coro e voce bianca, scritto da Ennio Morricone, su testo proprio, in memoria delle vittime del crollo del Ponte Morandi. Composto su commissione del Teatro Carlo Felice e del Comune di Genova, è l'ultimo brano completato dal maestro, che ha voluto donarlo alla città. Sul podio, il figlio del compositore, Andrea Morricone. Al concerto, ad invito, potranno partecipare, per le norme anticovid, 900 persone.

"Questo concerto - commenta il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti - rappresenta un momento di raccoglimento che unisce un'intera comunità, che tanto ha patito per la tragedia del Morandi ma che ha anche saputo reagire con forza e determinazione".

Per il sindaco Bucci "è il tributo alle vittime del ponte e alla città per ciò che ha vissuto e patito. Ma anche un momento per ricordare la gloriosa e operosa storia di Genova".



"Il Concerto per Genova - afferma il Sovrintendente del Teatro Carlo Felice, Claudio Orazi - è un'occasione per riflettere sull'identità culturale della città come motore per il futuro della città stessa; è un omaggio alla Genova che, nei secoli, è stata un centro e al centro della cultura. Inoltre, insieme al sindaco, abbiamo voluto coinvolgere il Maestro Ennio Morricone come testimone di una meditazione musicale dedicata alle vittime del ponte Morandi".