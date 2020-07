Allerta meteo giallo prolungato

La veloce fase instabile attesa sulla Liguria è iniziata con rovesci e temporali localmente forti a Levante; qualche precipitazione anche in alcune zone del settore centrale. Alla luce della situazione in atto e degli ultimi aggiornamenti della modellistica previsionale Arpal ha prolungato l'allerta meteo gialla per temporali che, su tutta la regione, termineraà alle 20 di oggi. L'allerta riguarda i bacini piccoli e medi di tutte le zone (ANSA).