5 nuovi positivi in Liguria

Ci sono cinque nuovi positivi in Liguria rispetto a ieri, ma nessun decesso. Lo rende noto il bollettino della Regione. Nessun nuovo caso nel focolaio di Savona, dove rimangono 71 i positivi. In totale, spiega ancora la Regione, sono 60 i clienti del ristorante o loro contatti risultati positivi, a cui si aggiungono otto dipendenti e tre operatori sanitari dell'Asl2, contatti di altri operatori sanitari clienti. I tamponi eseguiti sono 2040, di cui ne sono stati refertati 1630. "Dal rilevamento del cluster i tamponi eseguiti, giorno per giorno, sono stati: 50 giovedì 16 luglio, 50 venerdì 17; 250 sabato 18; 450 domenica 19; 350 lunedì 20; 250 martedì 21, 300 mercoledì e 150 giovedì 23 e 190 venerdì 24 luglio. Le persone in isolamento cautelativo sono 1510; restano cinque gli ospedalizzati, tutti in buone condizioni" dice la Regione.