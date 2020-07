Ruba borsa griffata e la dimentica, denunciato

Ruba borsa griffata ma la dimentica sul binario e viene denunciato. E' successo ieri pomeriggio. Nei guai è finito un uomo di 40 anni. Secondo quanto ricostruito, l'uomo la scorsa notte ha spaccato la vetrina di un negozio in via Roma e ha portato via la borsa griffata, del valore di tre mila euro. Doopo di che l'ha messa dentro un trolley ed è andato alla stazione Brignole. L'uomo ha lasciato però incustodito il bagaglio attirando l'attenzione degli agenti della polizia ferroviaria. I poliziotti lo hanno rintracciato e hanno notato alcune ferite sulle braccia e i vestiti insanguinati. A quel punto hanno controllato il trolley trovando la borsa. (ANSA).