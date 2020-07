Cantieri autostrade: Toti, basta prendere in giro la Liguria

"Basta prendere in giro la Liguria. Il ministro delle Infrastrutture dia finalmente risposte concrete, valuti ipotesi di risarcire i liguri e faccia loro delle scuse per il disastro economico che ha provocato il piano di cantieri autostradali voluto dal suo Ministero". Lo chiede il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti intervenendo oggi pomeriggio via fb sull'ennesima giornata difficile per la rete autostradale ligure.

"Secondo il ministro De Micheli i lavori sulle autostrade della Liguria sarebbero dovuti terminare il primo luglio. E non è successo. Successivamente era stata annunciata la data del 10 luglio. E niente è cambiato. Poi Il Ministro ha rilanciato il 20 luglio. Ma nulla di fatto, salvo le accuse di inventarci tutto o peggio di fare campagna elettorale. Oggi annuncia che i lavori si concluderanno il 28 luglio. Che sia la volta buona? Speriamo di sì..", auspica Toti. (ANSA).