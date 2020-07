Coronavirus: in cluster Savona 10 nuovi casi, 5 in ospedale

Ad oggi sono 66 i positivi correlati al cluster savonese legato al ristorante di sushi, 10 in più rispetto a ieri. In totale sono 55 i clienti del ristorante o loro contatti risultati positivi, a cui si aggiungono otto dipendenti e tre operatori sanitari dell'Asl2, contatti di altri operatori sanitari clienti. Lo comunica Regione Liguria. Sono stati eseguiti circa 1700 tamponi, di questi ne sono stati refertati 1291. Dal rilevamento del cluster i tamponi eseguiti, giorno per giorno, sono stati: 50 giovedì 16 luglio, 50 venerdì 17; 250 sabato 18; 450 domenica 19; 350 lunedì 20; 250 martedì 21, 300 mercoledì 22 luglio. Le persone in isolamento cautelativo sono 1580. Sono cinque gli ospedalizzati, tutti in buone condizioni..

In tutta la Liguria intanto dal bollettino di Regione Liguria sulla base del flusso dati tra l'agenzia sanitaria regionale Alisa e il ministero emergono 7 nuovi contagiati per covid. I decessi restano fermi a 1.565 e nessuna nuova vittima si registra anche nelle ultime 24 ore. Ci sono altri 7 guariti e altre 3 persone in isolamento (164 in totale), mentre gli ospedalizzati salgono a 31 (+2), tutti non in terapia intensiva. Nell'ultima giornata sono stati fatti 1.646 tamponi.