Derby della Lanterna;scontri tra tifosi in piazza Ferraris

Tafferugli la scorsa notte tra tifosi del Genoa e della Sampdoria, in attesa del derby di questa sera. Una ventina di persone si sono affrontate nei pressi dello stadio e sono state poi disperse da polizia e carabinieri. Secondo quanto ricostruito, i tifosi blucerchiati stavano dipingendo con i colori del club una ex biglietteria in via del Piano quando sono stati notati da alcuni residenti. A quel punto si sono diretti verso piazza Galileo Ferraris e in corso De Stefanis dove si sono incrociati con un gruppo di genoani. C'è stato uno scontro a colpi di pugni e calci. Sul posto sono intervenute una decina di pattuglie e volanti che hanno disperso gli ultras.