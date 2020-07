Amico lo spinge su scogli, grave

(ANSA) - SANREMO, 22 LUG - Un tredicenne di Sanremo è rimasto seriamente ferito, nel pomeriggio, ai Tre Ponti di Sanremo, dopo essere stato spinto da un amico, per gioco, sugli scogli. Ha riportato la frattura di un'anca e un femore e secondo quanto raccontato dal padre, il ragazzo ha rischiato di morire annegato, se non fosse stato per il bagnino che è corso in suo aiuto. Il ragazzino , infatti, dopo essere finito in acqua non riusciva più a muoversi. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri. L'amico si è poi allontanato dalla scena.

L'elicottero, il "Grifo", è atterrato per la prima volta a Capo Verde di Sanremo ed ha trasbordato il tredicenne al Gaslini.

(ANSA).