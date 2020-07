Sansa, Toti su grandi opere non ha fatto nulla in Liguria

(ANSA) - GENOVA, 21 LUG - "Toti dice di essere l'uomo del fare, ma di grandi opere in questi 5 anni non è stato fatto assolutamente nulla, quindi l'uomo del fare non è lui. Dice che noi siamo quelli solo del no, ma c'è un elenco lungo di opere che noi siamo favorevolissimi a fare". Lo ha detto il candidato per le elezioni regionali in Liguria Ferruccio Sansa, a margine del presidio del comitato Salviamo Genova e la Liguria in corso a Genova, dove è di fatto intervenuto al primo evento pubblico dall'annuncio che correrà come candidato della coalizione tra M5s-Pd-Leu. Ed è stato anche un primo confronto indiretto con il presidente in carica Giovanni Toti, a sua volta giunto al presidio dopo che sono stati sospesi i lavori del consiglio regionale per permettere ai consiglieri di partecipare alla manifestazione di piazza. (ANSA).