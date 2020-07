Liguria, ancora 12 nuovi contagi

(ANSA) - GENOVA, 21 LUG - Sono 12 i nuovi contagi registrati in Liguria e i decessi si mantengono a zero. I dati si evincono dai dati flusso di Alisa inviati al Ministero e diffusi da Regione Liguria. I test tampone effettuati sono 1.454 in più (173.705 il totale da inizio pandemia)per un totale di casi positivi da inizio pandemia pari a 10.117. I soggetti in sorveglianza attiva sono 1233, la maggior parte dei quali nel territorio della Asl2 Savonese (831 pazienti). In isolamento domiciliare risultano 4 persone in più (161 il totale). Il totale dei guariti con due test negativi consecutivi è 7.390, 7 in più. (ANSA).