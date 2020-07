De Micheli riavvia nodo Genova

(ANSA) - GENOVA, 21 LUG - "Sono spesso a Genova, quando c'è bisogno. La Liguria ha bisogno di più manutenzione e più opere nuove, in primis per la strategicità dei porti. Per questo è fondamentale l'intermofalita. C'è un mld per i prossimi 24 mesi in Liguria con Italia veloce". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli alla cerimonia di riavvio dei lavori di ampliamento del nodo ferroviario di Genova, fermi da due anni per un contenzioso tra l'ex contraente Astaldi e Rfi.

Il cantiere riparte con Cociv e Webuild, già impegnati nei lavori del Terzo Valico ferroviario Genova-Milano.Alla cerimonia erano presenti tra gli altri il presidente della Liguria Giovanni Toti, il sindaco di Genova Marco Bucci, l'Ad di Rfi Maurizio Gentile, l'Ad di Webuild Pietro Salini. (ANSA).