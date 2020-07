Cantieri autostrade:Confindustria Genova,grave danno Liguria

(ANSA) - GENOVA, 21 LUG - Per la situazione sulle autostrade liguri "chiediamo i danni economici, chiederemo che per Genova e la Liguria si adotti un provvedimento tipo quello fatto per il ponte Morandi perché questa situazione è molto più grande di quello che è accaduto dal ponte Morandi. I danni al sistema ligure sono ingenti, chiederemo che al ministero e al governo si provveda a risarcire il territorio di questa gestione dissennata che c'è stata nei mesi di giugno e di luglio e che tutt'ora è ancora in essere". Lo ha spiegato in attesa dell'incontro con la ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli il presidente di Confindustria Genova Giovanni Mondini, intervenuto al presidio per protesta contro i disagi dei cantieri autostradali organizzato in centro a Genova dal 'Comitato Salviamo Genova e la Liguria', al quale aderisce anche l'organizzazione degli industriali. (ANSA).