Bucci 'fa pace' con la capogruppo Pd regalando rosa bianca

(ANSA) - GENOVA, 21 LUG - Una rosa bianca per "fare la pace".

E' quella che il sindaco di Genova Marco Bucci, in apertura dei lavori del consiglio comunale, oggi ha regalato alla capogruppo del Pd Cristina Lodi. Nei mesi scorsi era capitato più volte che la tensione, in aula, si fosse surriscaldata tra maggioranza e opposizione. "La settimana scorsa ero in vacanza ma so che anche nel corso delle riunioni capigruppo qualcuno ha fatto capire di non essere felice del clima dei lavori - ha detto Bucci dal suo scranno - so che qualcuno non ha gradito gesti di insofferenza da parte mia e anche se ribadisco che l'insofferenza non è mai verso la persona ma verso le situazioni, ho pensato che così non va bene, dobbiamo metterci d'accordo e fare le cose bene perché altrimenti gli effetti negativi si riflettono sulla città". A quel punto il sindaco si è alzato in piedi e in silenzio si è avvicinato alla prima fila dove era seduta la consigliera dem, facendole dono del fiore. Il gesto è stato accolto da un applauso da parte di tutti i presenti. Cristina Lodi ha ringraziato per il gesto. "Ringrazio il sindaco Marco Bucci per il gesto di riconciliazione che ha voluto dedicarmi oggi prima dell'avvio dei lavori del consiglio comunale, porgendomi un omaggio floreale. Nelle scorse settimane avevo sottolineato in aula la mia amarezza e contrarietà dì fronte a un atteggiamento di forte insofferenza da parte del primo cittadino rispetto agli interventi dell'opposizione. Credo che un clima di rispetto reciproco sia indispensabile per una libera e corretta espressione dell'attività politica e istituzionale. Continueremo a impegnarci con serietà in questo senso nell'interesse di Genova e dei genovesi". (ANSA).