Affonda barca, guardia costiera salva famiglia di 3 persone

(ANSA) - GENOVA, 19 LUG - Nel primo pomeriggio, la guardia costiera ha tratto in salvo una famiglia di tre persone, nonno, padre e nipotino, dopo il naufragio del natante di 7 metri su cui stavano navigando, in prossimità del porto di Sestri Levante. Inizialmente, la richiesta di intervento pervenuta alla sala operativa di Santa Margherita Ligure parlava di un'unità con motore in avaria. Ma una volta giunto sul luogo della segnalazione, il mezzo della guardia costiera ha fatto appena in tempo a trasbordare i tre occupanti dell'unità da diporto e subito dopo la barca, che stava imbarcando acqua, è colata a picco.

Per rimuovere l'ostacolo sommerso e prevenire potenziali inquinamenti, dovuti alla pur modesta quantità di carburante presente a bordo, subito dopo aver condotto i naufraghi nel vicino porto di Sestri sono iniziate le attività di recupero dell'imbarcazione. Operatori tecnici subacquei hanno applicato palloni idrostatici al natante, lo hanno portato in galleggiamento e lo hanno trainato in porto. (ANSA).