Scoperta piantagione droga stile 'narcos' valeva 4,5 milioni

Scoperta una maxi piantagione di marijuana, coltivata in stile 'narcos', a macchia di leopardo, nei boschi del Savonese. Una tonnellata di droga, del valore di 4,5 milioni, è stata sequestrata. Il 'coltivatore', denominato 'El Machico' con chiaro riferimento al narcotrafficante Pablo Escobar, è stato arrestato: è un 28enne di Albenga che si era specializzato nella produzione, essiccazione e preparazione dello stupefacente. L'operazione antidroga è stata condotta dal nucleo investigativo dei carabinieri di Savona e dai carabinieri della Compagnia di Alassio. La maxi piantagione era nei boschi di Vendone, in località Vallone.

La piantagione è stata individuata anche grazie a riprese aeree. L'arrestato aveva trasformato una zona boschiva impervia in un terreno da "coltivazione professionale" alla "narcos", dicono gli investigatori. Nell'area è stata allestita anche una baracca per l'essiccazione e la lavorazione dello stupefacente.

L'uomo è stato sorpreso nella bararra mentre confezionava la droga da consegnare agli spacciatori.

Le piante avevano un'altezza massima di 80 cm, ma la coltivazione era molto estesa e a macchia di leopardo. Il 'coltivatore' è accusato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sono in corso accertamenti per ricostruire la rete di spaccio (ANSA).