Rissa tra ragazzi, due accoltellati in centro a Genova

(ANSA) - GENOVA, 18 LUG - Accoltellamento la scorsa notte in salita Pollaiuoli, a Caricamento, al culmine di una rissa tra giovani stranieri. Due di loro sono finiti in codice rosso, quello più grave, all'ospedale San Martino. Non sono in pericolo di vita. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i carabinieri del nucleo radiomobile.

Nei giorni scorsi gruppi di giovanissimi si erano fronteggiati in strada a Quinto, erano circa 200.

Le risse e la violenza tra i giovani sono stati argomento dell'ultimo comitato della sicurezza e ordine pubblico in prefettura nel corso del quale il prefetto ha deciso di aumentare la presenza delle forze dell'ordine in strada. (ANSA).