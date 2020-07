Regionali: Liguria, Iv conferma appoggio a Massardo

Italia viva e le forze civiche e riformiste confermano l'appoggio ad Aristide Massardo alla presidenza della Regione Liguria. Lo schieramento chiude così le porte a una possibile trattativa con la coalizione giallorossa che, dopo la scelta di Ferruccio Sansa quale candidato presidente, aveva dato mandato al giornalista di provare a recuperare proprio Iv e gli altri che non avevano sostenuto la sua candidatura. La coalizione di civici riformisti, socialisti, liberali ed europeisti formata da Alleanza Civica, Italia Viva, Più Europa, Partito Socialista Italiano, Partito del Valore Umano "ha condiviso la necessità di offrire ai liguri un'alternativa allo statalismo, sia esso populista o sovranista. Il progetto politico si pone in alternativa alla deriva populista dell'accordo Pd-M5S". Lo schieramento lo annuncia con una nota diffusa da Elisa Serafini ex assessore del Comune di Genova nella giunta di centrodestra guidata da Marco Bucci, e ora vicina a Italia viva. "Il professor Aristide Fausto Massardo, incarna le qualità che noi richiediamo per il candidato presidente della Regione Liguria alle elezioni del 20-21 settembre 2020". "Le forze concordano sulla necessità di offrire ai cittadini liguri l'opportunità di esprimere un voto a sostegno dei valori riformisti, liberali, che traguardi lo sviluppo economico della Regione in uno scenario decennale, invertendo il declino economico, sociale e demografico che ha caratterizzato la regione negli ultimi anni". Nei prossimi giorni le forze politiche e i movimenti che compongono la coalizione a sostegno di Massardo si incontreranno per definire le modalità di presentazione e sostegno della candidatura del professore.(ANSA).