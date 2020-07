Mortale in A 10: Toti, chiarimenti

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - "Sono profondamente colpito e addolorato per la morte dell'automobilista genovese avvenuto in A10. Ora è il momento del dolore e non della rabbia, che comunque è tanta. domani chiederemo immediatamente chiarimenti ad Aspi e Mit su quanto accaduto". Lo scrive sulla sua pagina Fb il governatore Toti.

"Le autostrade a doppio senso di marcia in un'unica carreggiata, i cantieri ovunque e in un periodo trafficato come quello estivo sono estremamente pericolosi - scrive Toti - E' inaccettabile e ancora più grave visto che questo incidente arriva dopo settimane di richieste di aiuto mai raccolte". Toti chiede "che dopo questa tragedia, chi di competenza metta al primo posto in agenda la questione autostrade in Liguria e faccia fin da subito un atto concreto per cambiare questo folle piano di interventi che dovevano essere finiti già da giorni, secondo le promesse del Ministero e di Autostrade".