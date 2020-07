(ANSA) - GENOVA, 18 LUG - Incidente mortale in A10 all'altezza di Pra' per un tamponamento tra un camion e una macchina in un tratto dove c'è uno scambio di carreggiata per i lavori. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 ma per il conducente della macchina non c'è stato nulla da fare. Il traffico è bloccato in entrambe le direzioni. Si sono formati due chilometri di coda da entrambe le provenienze. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e gli agenti della polizia stradale per ricostruire la dinamica. A perdere la vita un genovese di 56 anni. (ANSA).