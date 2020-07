Genova, a Scalinata Borghese mostra contro violenza donne

(ANSA) - GENOVA, 18 LUG - Una mostra fotografica per raccontare le storie e le sofferenze della donne vittime di violenza sarà inaugurata venerdì 24, alle 18,30, in Scalinata Borghese in piazza Tommaseo a Genova.

L'esposizione dal titolo 'Il rumore del silenzio - Arte e fotografia una battaglia di civiltà contro la violenza sulle donne' è organizzata dall'associazione Wall of Dolls in collaborazione con l'ordine degli infermieri di Genova e l'associazione Gaia, con il patrocinio dalla Regione e del municipio Medio Levante.

L'esposizione è composta dalle opere di 15 fotografe donne che danno 'voce' alle vittime ''che in questo particolare momento hanno dovuto subire, a causa del lockdown, una duplice sofferenza - spiega Barbara Bavastro organizzatrice dell'evento e coordinatrice di Wall of Dolls Liguria - quella legata all'emergenza sanitaria da Covid-19 e quella della violenza in famiglia, amplificata dalla chiusura forzata all'interno delle mura domestiche con il proprio partner".

All'inaugurazione, oltre all'attrice e modella genovese Francesca Colombo, saranno presenti l'assessore regionale Ilaria Cavo e il vicesindaco di Genova Stefano Baleari. (ANSA).