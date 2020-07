Dal Covid alla barca a vela, il grazie degli armatori ai sanitari

Dal dramma del Covid vissuto in corsia alla barca: oltre 230 tra medici, infermieri e personale sanitario degli ospedali genovesi sono diventati timonieri per un giorno. Dal capoluogo ligure 50 barche sono partite dalla Marina della Fiera di Genova per una mini crociera nelle acque liguri con a bordo un equipaggio speciale. L'idea è nata da quattro appassionati di vela per "ringraziare tutte quelle persone che hanno combattuto il Covid e per regalare loro alcune ore di spensieratezza", spiega Ugo Musso, organizzatore dell'iniziativa insieme a Pietro Romeo, Mario Salvai e Davide Negro. 'E sarà buon vento !" , è' il titolo di questa iniziativa che ha riscosso l'applauso e l'adesione di tanti armatori.

Contemporaneamente anche in altre città italiane si sta svolgendo la stessa regata: da Venezia a Cagliari passando per Santa Marinella a Roma. E stasera 60 kg di trofie al pesto e almeno quaranta di focaccia in banchina per l'ultimo capitolo di una giornata da timonieri.