Crolla palma, danni a auto e in area di servizio

Una palma è crollata la scorsa notte sull'Aurelia, all'altezza di via Vittorio Emanuele,, a Bordighera, danneggiando seriamente l'autolavaggio della stazione di carburanti Esso e alcune auto parcheggiate nel piazzale. Il fatto che l'incidente sia avvenuto nella notte ha evitato che si registrassero feriti. Sul posto sono intervenuti alcuni tecnici per cercare di capire le cause del crollo.

(ANSA).