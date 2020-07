Cluster Savona fa impennare positivi

(ANSA) - GENOVA, 18 LUG - Il nuovo cluster di Covid-19 rilevato a Savona fa aumentare il dato dei nuovi positivi in Liguria che dopo alcuni giorni va a 18 (compresi alcuni pazienti positivi di una rsa) con 1464 nuovi test tampone (che porta il totale dei test effettuati da inizio pandemia a 170.650). Non ci sono nuovi pazienti ospedalizzati e nessuno in terapia intensiva sui 28 ancora presenti nei nosocomi liguri. Il totale dei guariti con doppio tampone è di 25 (7.370 da inizio pandemia), 15 in isolamento domiciliare. 595 sono i soggetti in sorveglianza attiva.