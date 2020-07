Scritta 'onore a brigate nere' davanti a scuola spezzina

(ANSA) - GENOVA, 17 LUG - "Onore alle Brigate Nere. Fascismo militante". E' il messaggio che è comparso davanti al liceo artistico statale della Spezia. La scritta, accompagnata da alcuni simboli riconducibili a gruppi di estrema destra, è stata dipinta con uno spray nero sull'insegna del 'Las', lo spazio espositivo dell'istituto spezzino. Jacopo Ricciardi, della segreteria regionale di Rifondazione Comunista, sottolinea: "E' un atto gravissimo, purtroppo non è la prima volta che accade in città. Questo ennesimo fatto si inserisce all'interno del clima di odio cavalcato dalla destra". Ricciardi fa anche riferimento al fatto che l'amministrazione aveva concesso spazi a "organizzazioni neofasciste", come la presentazione del libro di Altaforte in una sala pubblica dedicata a un partigiano lo scorso anno. (ANSA).