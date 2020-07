Regionali: Sansa sente Crimi, 'M5s compatto'

Il candidato alle regionali in Liguria di Pd-M5s-sinistre, il giornalista Ferruccio Sansa, ha parlato questa mattina con il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi, dopo i dubbi in parte del Movimento emersi da ricostruzioni di stampa. "Sì ci siamo sentiti - ha confermato all'ANSA dopo le indiscrezioni trapelate al riguardo -. Ha detto che il Movimento ha scelto compatto sia a livello regionale che nazionale, che sono molto contenti". "Sapevano quando mi hanno scelto che sono un giornalista rompiscatole: le ho rotte al Pd, ai 5s è un po' la mia ragione sociale. Sono tranquillissimo".

Da fonti M5s è trapelato intanto che sulla candidatura di Sansa il Movimento ha sciolto le riserve e il sostegno viene confermato dopo contatti tra Beppe Grillo, Vito Crimi e Luigi Di Maio. Secondo fonti M5s Grillo avrebbe fatto trapelare fin dalla scorsa settimana alcuni dubbi e perplessità sarebbero state espresse, nei colloqui interni al Movimento, anche da Di Maio. I contatti di questa mattina, confermati da fonti qualificate, sembrano aver dato il via libera alla candidatura. "E' il meno peggio", avrebbe osservato Grillo. Chi è vicino a Di Maio assicura che il ministro rispetta le scelte del Movimento, nella convinzione che si debba lavorare "uniti e compatti".

"La mia è una candidatura che arriva in ritardo perché è di rottura. Non sottovaluto il travaglio nel Partito Democratico e anche per certi aspetti nel Movimento 5 Stelle. E' la candidatura di una persona che ha anche espresso delle critiche", ha spiegato. "Apprezzo la capacità di mettersi in discussione del Partito democratico scegliendo una persona che li ha criticati. Vorrei vedere se Lega, Fi o FdI saprebbero scegliere delle persone che li hanno criticati".

In vista delle elezioni Sansa chiarisce di avere "pochi obiettivi, ma chiarissimi: il lavoro prima di tutto, salute e sanità pubblica, ambiente, trasporti, cultura - spiega -. Sono come cinque dita e stanno tutte insieme nella mano: l'ambiente con il lavoro, la sanità con la ricerca, i trasporti che devono essere ecologici, costruendo e realizzando delle opere, ma che siano nell'ottica di una regione in cui c'è meno inquinamento.

Quello che unisce tutto è il lavoro". (ANSA).