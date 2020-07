Otto chilometri di coda in A26

(ANSA) - GENOVA, 17 LUG - Ancora code nel nodo autostradale genovese nonostante le aperture dei tratti in orario. In A26 si registrano otto chilometri di coda tra Masone e il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia. In A10, in direzione Ventimiglia, ci sono tre chilometri di coda tra Arenzano e Albisola. Sempre in A10 coda di tre chilometri tra Il bivio A10/A26 Trafori e Arenzano per un veicolo in avaria. Autostrade aveva comunicato la fine del periodo 'peggiore', con il grosso delle ispezioni e verifiche, per il 15 luglio. (ANSA).