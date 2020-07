Operaio precipita su scogliera

(ANSA) - GENOVA, 17 LUG - Infortunio sul lavoro alle gallerie di S.Anna, sull'Aurelia, a Sestri Levante. Un giovane operaio di una ditta appaltatrice per Anas è precipitato sugli scogli cadendo da un' altezza di circa otto metri.L'uomo era impegnato nei lavori esterni alle gallerie quando per cause non ancora accertate ha perso la equilibrio ed è caduto sugli scogli sottostanti.Immediato l'allarme dato dai colleghi di lavoro. Sul posto personale del 118, vigili del fuoco e militari della guardia costiera per un supporto via mare.Le condizioni dell' uomo sono apparse subito gravissime ed è stato trasferito in elicottero al S.Martino di Genova.La via Aurelia è stata chiusa in entrambe i sensi di marcia . (ANSA).