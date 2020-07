'Nonno' minaccia con pistola vicino casa

(ANSA) - GENOVA, 17 LUG - Il vicino parcheggia l'auto sotto casa e lui, un nonno spezzino di 81 anni, lo ha minacciato dal balcone con la pistola. E' successo alla Spezia, in località Pitelli. La polizia subito intervenuta, dopo aver accertato che nessuno dei due aveva subito lesioni, ha raccolto la testimonianza dell'automobilista e verificato che l'anziano aveva effettivamente messo mano alla pistola. Secondo le testimonianze raccolte, i due litigavano spesso per quel parcheggio. La polizia ha accertato che l'anziano aveva il porto d'armi e numerose armi corte che sono state ritirate.

Sempre alla Spezia un uomo di 57 anni ha spaccato il naso con un cazzotto a un agente di polizia fuori servizio che l'aveva rimproverato per una manovra pericolosa. E' stato segnalato all'autorità giudiziaria. (ANSA).