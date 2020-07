Maxi controlli a Santa Margherita, 400 identificati

(ANSA) - GENOVA, 17 LUG - Minorenni con bottiglie di liquori, tre risse sventate, e quattro locali della movida sanzionati per assembramenti e vendita di alcolici a ragazzini.

E' il bilancio dei controlli fatti dai carabinieri le scorse notti a Santa Margherita Ligure, sia nei luoghi di ritrovo dei giovanissimi sia lungo la statale e autostrade ma anche la stazione ferroviaria. Sono 400 le persone identificate, 60 i veicoli controllati e 10 sanzioni contestate per violazioni del codice della strada, tra cui due patenti ritirate. Tre minorenni sono stati sanzionati perché giravano con bottiglie di liquori.

I militari sono anche intervenuti in tre risse riuscendole a fermare prima che potessero degenerare. Sono in corso le identificazioni dei partecipanti. Infine, sono stati controllati sette locali e quattro sono stati sanzionati: in particolare due per violazione delle norme anti contagio, uno perché all'interno vendevano alcolici ai minorenni e uno perché aperto oltre l'orario di chiusura.. (ANSA).