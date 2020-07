Cantieri: Toti, bugie su riaperture

(ANSA) - GENOVA, 17 LUG - "Quando il Mit ha cambiato improvvisamente e inspiegabilmente il piano di manutenzioni sulle nostre autostrade, era stato detto che la Liguria avrebbe avuto due corsie per ogni senso di marcia dall'1 luglio. Poi il 10 luglio. Poi il Ministro incontrando i sindaci liguri ha assicurato il 15 luglio. Peccato che oggi Aspi abbia confermato che fino a fine luglio e probabilmente anche oltre avremo tratti con una sola corsia per senso di marcia. A casa mia queste si chiamano approssimazioni o peggio bugie". Lo scrive in un post su Fb il governatore ligure Giovanni Toti. "Nell'indifferenza e nel silenzio assordante del Ministero, che ancora non ci ha degnato di alcuna risposta, la Liguria perde sicurezza, posti di lavoro, guadagni, competitività, vivibilità... quante altre menzogne intendete raccontare ai liguri? - conclude - Ormai non vi crede più nessuno". (ANSA).