Cantieri autostrade: Aspi, per fine luglio almeno 2 corsie

Sono stati completati i controlli nei tratti autostradali che non consentivano scambi di carreggiata. Lo comunica Aspi in una nota. Pertanto, "non potranno più verificarsi improvvisi prolungamenti delle chiusure notturne oltre l'orario previsto".

Entro la fine di luglio, comunica la concessionaria, "saranno eseguite le ispezioni nelle ultime 65 gallerie la cui collocazione garantirà sempre la circolazione in entrambi i sensi di marcia". (ANSA).