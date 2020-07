Tamponi a chi parte per Marocco code in porto e in A7

(ANSA) - GENOVA, 16 LUG - Caos in porto a Genova per i controlli ai passeggeri che si imbarcano per il Marocco. Il paese nordafricano chiede a chi arriva un certificato con un tampone effettuato entro le 48 ore precedenti la partenza. In molti però si sono presentati all'imbarco senza la certificazione e per loro sono scattati i test. Le operazioni creano forti rallentamenti al traffico cittadino in Lungomare Canepa e dal ponte Elicoidale. La questura ha predisposto un presidio di pattuglie per garantire l'ordine pubblico. Presenti sul posto anche la protezione civile per dare assistenza agli automobilisti e il personale sanitario. Ci sono 500 mezzi incolonnati. Le operazioni hanno causato 7 km di coda in A7 e in A12 verso il porto (ANSA).