Regionali: Liguria; Paita, sinistra e Pd non si son mossi

- "Sono trascorsi 5 anni ma in Liguria tutto è rimasto identico. La sinistra-sinistra e il PD grillinizzato spaccano tutto per far vincere Toti. Come dice una mia grande amica: non è un ricorso storico. E' che proprio non si sono mossi". Così la deputata ligure di Italia Viva Raffaella Paita stamani via twitter commenta la candidatura del giornalista Ferruccio Sansa alla presidenza della Regione Liguria. Alle scorse elezioni regionali Paita era stata la candidata presidente sostenuta dal Pd e non dalla sinistra sconfitta dal candidato del centrodestra e governatore in carica Giovanni Toti. (ANSA).