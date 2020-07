Regionali: Toti, Sansa in Liguria? Condoglianze

"Condoglianze. La sinistra che in questa Regione aveva una grande cultura si è arresa alla cultura che vede in ogni cantiere non un luogo di lavoro ma un covo di ladri, in ogni negozio un evasore fiscale, in ogni pubblica amministrazione un luogo di corruzione, che scambia gli ideali per immobilismo o grigio appiattimento. Il contrario di quella che è la cultura del progresso, del lavoro che la sinistra ha sempre rappresentato". Così il governatore ligure Giovanni Toti commenta la notizia della scelta di Ferruccio Sansa come candidato unitario della coalizione giallo-rossa in Liguria.