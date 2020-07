Genoa: Nicola, mi aspetto una grande prestazione a Torino

(ANSA) - GENOVA, 15 LUG - Il ritorno al successo domenica contro la Spal ha rilanciato il Genoa in ottica salvezza. Ma per i rossoblù la serie di scontri diretti continua e domani sera gli uomini di Nicola affronteranno in trasferta il Torino che come gli avversari ha bisogno di punti per tenersi a distanza dalla zona pericolante della classifica.

"Vogliamo fare una grande prestazione, fatta di gioco, di grinta e di entusiasmo. Voglio vedere in campo quella voglia pazzesca di raggiungere il nostro obiettivo. Questo cerchiamo e questo vogliamo - ha spiegato il tecnico nella conferenza video della vigilia a Genoa Channel-. C'è la volontà e la voglia di proporre sempre un Genoa aggressivo e propositivo che vuol far vedere che gioca a calcio".

Lo spogliato è rincuorato dalla vittoria sulla Spal e nei giocatori sta crescendo l'autostima trascinata dalle giocate di un Pandev 'sempreverde' e dalla crescita di Schone, divenuto elemento determinante. Poi c'è il buon momento di Pinamonti e il ritorno di Crescito. Insomma elementi che possono far sperare.

Ma la ripresa del campionato post Covid ha dimostrato che certezze ce ne sono poche e quindi l'ambiente resta guardingo.

Il tecnico non svela le intenzioni tattiche, dopo aver sorpreso con un modulo nuovo (4-3-2-1) contro i ferraresi e in attesa dell'ultima rifinitura. "Vedremo chi sarà a disposizione", dice Nicola che ha però le idee chiare sul valore della sfida ai Granata. "La partita chiave è sempre quella che devi fare. Per noi la partita chiave è quella di domani sera e via via tutte le altre. Quota salvezza? Non facevo calcoli prima quando eravamo ultimi a 11 punti figuriamoci se li faccio adesso. Le statistiche le lascio a chi ha più competenza, penso a dar il meglio e tutto quello che ho. A sei gare dalla fine.

ogni partita può valere la selvazza". (ANSA).