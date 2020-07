Coronavirus: in Liguria tre nuovi contagiati,nessuna vittima

L'emergenza coronavirus in Liguria registra oggi tre nuovi contagi ma zero vittime. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano in base ai flussi tra l'agenzia regionale Alisa e il ministero. Crescono a 24 gli ospedalizzati, con un nuovo ricoverato rispetto a ieri. In sorveglianza attiva risultano 432 persone, mentre in isolamento sono 172.

A distanza di oltre 4 mesi l'ospedale Policlinico San Martino di Genova ha intanto annunciato di essere per la prima volta dall'inizio dell'emergenza completamente 'covid free'. Al picco della crisi era diventato l'hub in regione Liguria per i malati più gravi. Già il 9 luglio il reparto di malattie Infettive del policlinico aveva annunciato di essere 'covid free'. (ANSA).