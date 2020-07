Cantieri autostrade: blitz Finanza in A7 durante la notte

Verifiche della Guardia di Finanza di Genova nei cantieri delle gallerie. I militari del primo gruppo delle Fiamme Gialle, guidati dal colonnello Ivan Bixio, hanno ispezionato la notte tra lunedì e martedì in particolare i cantieri da Genova Ovest e poi lungo la A7. Le verifiche sono state disposte dalla procura per controllare che Aspi usi le procedure previste e prescritte dal protocollo del Mit. I militari hanno "fotografato" la situazione e nei prossimi giorni stileranno una relazione. Già nei giorni scorsi c'erano stati altri blitz delle Fiamme Gialle nei cantieri ed erano state riscontrate criticità e ammaloramenti che saranno poi approfonditi. Nelle scorse settimane era stato indagato il direttore del primo tronco Mirko Nanni per omissione di atti d'ufficio. Per la procura, infatti, la direzione non avrebbe adeguato i protocolli a quanto prescritto dal ministero. La procura aveva aperto anche un fascicolo per le code dopo gli esposti del presidente della Regione Giovanni Toti e di alcune pubbliche assistenze del Levante. (ANSA).