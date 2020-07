Aspi:Conte,magistratura accerti presto responsabilità penali

(ANSA) - GENOVA, 15 LUG - "Non spetta al Governo accertare le responsabilità penali per il crollo del Ponte Morandi. Questo è compito della magistratura e confidiamo che presto si completino questi accertamenti in modo da rendere giustizia a tutte le vittime di questa tragedia". Lo ha scritto il premier Giuseppe Conte in un passaggio del post su Facebook su Aspi. " Ha vinto il rispetto della memoria delle 43 vittime del crollo del Ponte Morandi", ha aggiunto.

"Stiamo lavorando, stiamo svolgendo tutti gli accertamenti, senza mai risparmiarci. I tempi dipendono anche dalla perizia in corso". Ha detto al riguardo il procuratore capo di Genova Francesco Cozzi. "I tempi sono quelli dettati dal giudice delle indagini preliminari ieri all'udienza dell'incidente probatorio.

Il 31 ottobre verrà consegnata la perizia, poi a dicembre ci saranno udienze tutti i giorni, compreso il sabato. La chiusura delle indagini dipende anche dai risultati della perizia e dell'incidente probatorio". (ANSA).