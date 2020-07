ANSA/ Aspi:i parenti delle vittime del ponte,è un buon inizio

(di Sabina Rosset) (ANSA) - GENOVA, 15 LUG - Avevano chiesto al Governo una decisione sulla revoca della concessione entro la seconda ricorrenza del crollo, il 14 agosto. Ora i parenti delle 43 vittime del Morandi salutano l'accordo sull'assetto azionario di Autostrade per l'Italia come un "buon inizio". "Prendiamo atto che l'azionista di maggioranza nell'azienda titolare di concessione sarà estromesso e questo non può che essere di buon auspicio", dice Egle Possetti, presidente del Comitato dei parenti delle vittime, ribadendo che - "comunque" - non saranno all'inaugurazione del nuovo viadotto. In attesa di capire meglio i termini dell'accordo sottolineano però che "fondamentali e discriminanti" per il giudizio dei familiari saranno la "massima penalizzazione economica agli azionisti che dovranno cedere le loro quote" e la "massima attenzione a non far ricadere sulle spalle della collettività il ripristino della rete autostradale degradata da anni di incuria". "Sarebbe molto importante e rispettoso dei nostri cari, che vennero uccisi sotto al Ponte Morandi - aggiunge Possetti -, non dover assistere a dichiarazioni urlanti, soprattutto da coloro che hanno contribuito a firmare la concessione originaria, che è stata la madre della nostra tragedia e di tutte le difficoltà attuali. Noi non dimentichiamo!".

"La chiarezza è importante - afferma invece il presidente del comitato degli sfollati Franco Ravera - ma d'ora in poi ci devono essere forme di controllo. Non è il cambio di gestione che sconvolgerà l'equilibrio delle autostrade: ci sarà quando si obbligherà il gestore a fare i controlli e questo obbligo sarà verificato". "Come inizio è positivo - aggiunge, parlando dell'accordo su Aspi -. Ma non si deve più ripetere, per le 43 vittime, per noi ex abitanti sotto il ponte, e io ci sono stato 60 anni, e per tutti quelli che ancora abitano sotto i ponti".

L'accordo è "una buona mediazione tra le esigenze occupazionali e la necessità di dare una svolta estromettendo i Benetton dalla gestione di Aspi".

L'intesa fa invece poca differenza per Davide Capello (35 anni), ex portiere di calcio professionista, oggi vigile del fuoco che quel 14 agosto del 2018 percorreva il ponte e dopo un volo di 80 metri a bordo della propria auto ne è miracolosamente uscito illeso. "Ogni qual volta si parla del Morandi riaffiorano gli incubi. Il ricordo di due anni fa è vivo e vivrà sempre con me", racconta. "Non credo che la proprietà faccia differenza".

Forse "la classe dirigente che c'era non era all'altezza", ma "sarà la magistratura a decidere chi ha sbagliato o meno".