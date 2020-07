Nodo Genova paralizzato

E' tornato alla normalità il traffico nel nodo autostradale genovese dopo le lunghissime code di questa mattina in A7 e in A10. Al momento gli unici disagi sono in A10 con un chilometro di coda, in entrambe le direzioni, tra il bivio A10/A26 Trafori e Arenzano. Coda anche in A26 al bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia provenendo da Gravellona Toce verso Ventimiglia.

Nella mattinata il traffico risultava congestionato in A7 e in A10 con rispettivamente 14 e 9 chilometri di coda. In A7, in direzione Milano, il traffico è incolonnato tra Genova Bolzaneto e Ronco Scrivia a causa della chiusura del tratto per rifacimento dell'asfalto. In A10, la coda di nove km è tra Genova Aeroporto e il bivio A10/A26 dei Trafori, in direzione Ventimiglia, per lavori.

"Alle ore 11,15 circa sull'autostrada A7 Serravalle-Genova è stato riaperto il tratto tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera in direzione di Milano precedentemente chiuso per consentire un intervento di ripristino della pavimentazione" ha poi annunciato Aspi invitando gli utenti che da Genova sono diretti verso Milano ad uscire a Busalla e tramite la viabilità ordinaria rientrare in A7 alla stazione di Vignole Borbera. La situazione è cominciata lentamente a miglioare