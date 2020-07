In 15 anni persi in Liguria 100 mila metri quadrati di spiagge

"Negli ultimi 15 anni si sono persi circa 100.000 metri quadrati di arenile, quasi tutti compresi nelle zone più turistiche e segnate dalla presenza di opere rigide". È il dato che emerge dall'analisi svolta a livello nazionale da BlueMonitorLab, il centro studi sulla Blue Economy in Italia presieduto dal professor Giulio Sapelli, sulla base dei dati e degli studi elaborati dalla start up Corema Spiagge, guidata da Diego Paltrinieri, uno dei massimi esperti del fenomeno erosivo sulle coste. In Liguria si sottolinea come le realtà più colpite siano state Alassio, Lavagna, Albenga, S.

Margherita Ligure, e recentemente anche Finale Ligure e Spotorno "che fino a pochi anni fa avevano goduto di un avanzamento della spiaggia, anche grazie ai ripascimenti effettuati", si legge ancora nel dossier. In particolare gli ultimi dati censiti dal Ministero Ambiente relativi al 2018 riportano in erosione 18 km di litorale (il 17% delle coste basse), dato ad oggi in peggioramento dopo gli eventi meteo-marini importanti del 2019 e del giugno 2020. (ANSA).