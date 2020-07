Covid: Toti "Liguria peggiora meno, si è rimboccata maniche"

(ANSA) - GENOVA, 14 LUG - "La Liguria peggiora meno perché si è rimboccata molto le maniche, siamo stati i primi a chiudere quando era il momento di farlo, siamo stati tra i primi a riaprire e tra coloro che hanno guidato la conferenza delle Regioni per riaprire con linee guida che fossero accettabili dalle categorie e non con regole un po' strampalate che abbiamo visto uscire dal governo subito dopo la riapertura". Il presidente della Liguria, Giovanni Toti, commenta così i primi risultati emersi da Liguria 2022, il meeting organizzato da The European house Ambrosetti sull'economia ligure. "La Liguria cresce di più perché durante il Covid ha tenuto aperti i suoi cantieri - ha proseguito Toti - perché ha seminato tanto. Adesso vogliamo dire forte e chiaro che la cosa peggiore di una pandemia inaspettata sarebbe non imparare nulla da questa pandemia e mi pare che dalla ripresa della politica di queste ore purtroppo la lezione non sia stata imparata: ancora un decreto semplificazioni che non si vede, investimenti bloccati, la crisi delle autostrade irrisolta, tanta propaganda e pochissimi fatti e credo che questo sia il vero male che non debelleremo nel Paese". (ANSA).