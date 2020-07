Coronavirus: in Liguria due decessi, sei nuovi contagiati

(ANSA) - GENOVA, 14 LUG - Continuano i contagi da covid in Liguria, 6 nuovi in base all'ultimo bollettino sul flusso di dati tra l'agenzia regionale Alisa e il ministero, e si interrompe la serie di giornate positive quanto al numero di vittime: sono due nell'ultimo aggiornamento, portando il conteggio dei decessi in regione a 1.561 dall'inizio dell'emergenza. Non ci sono malati in terapia intensiva, mentre in media intensità restano 23 persone positive, una in meno di ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 1.330 tamponi. Le persone ancora positive sono 1.177, i guariti 4. Restano in isolamento domiciliare in 171, 23 in meno di ieri. (ANSA).