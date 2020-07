Arrestato con 1 kg di marijuana

(ANSA) - GENOVA, 14 LUG - I carabinieri hanno arrestato un uomo di 28 anni trovato con un chilo di marijuana in casa. Il giovane era stato fermato ieri pomeriggio per un controllo mentre camminava nella zona davanti alla Darsena a Genova. I militari gli hanno trovato addosso una dose di erba. A quel punto è scattata la perquisizione in casa dove i carabinieri hanno trovato il resto della droga e più di mille euro in contanti. (ANSA).