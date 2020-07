Vallecrosia colorata di street art

(ANSA) - GENOVA, 13 LUG - Ha preso il via, con la realizzazione dei primi murales, VallecrosiArt, progetto di riqualificazione urbana promosso da Stradedarts per il Comune di Vallecrosia e che fa della street art lo strumento di valorizzazione di questo antico borgo ligure. L'intervento urbano di lancio di VallecrosiArt è affidato a Stefania Marchetto, in arte SteReal, che ha creato due grandi murales a tema marino per riempire e decorare ilati del sottopassaggio di via Cristoforo Colombo. Da un lato ha dato vita a un'enorme balena immersa nel blu, tra le onde del mare, mentre sull'altro ha dipinto una nave di carta che lo attraversa. Lo scopo è riqualificare le mura che circondano l'unico punto di accesso al mare, snodo centrale e di passaggio per la città di Vallecrosia e per gli abitanti e i turisti che lo percorrono quotidianamente per raggiungere spiagge e lidi dislocati sulla costa.

Il lavoro di SteReal è il primo di dieci operazioni street che verranno messe in atto nei prossimi 3 anni; l'obiettivo di VallecrosiArt è avvicinare la città a questa particolare forma d'arte e quindi portare, per la prima volta in questo borgo in provincia di Imperia, street artist tra i migliori della scena contemporanea e dal calibro artistico elevato, con l'intento di rigenerare zone dismesse o abbandonate. (ANSA).