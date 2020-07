Coronavirus: 390 test e un positivo

(ANSA) - GENOVA, 13 LUG - Un nuovo caso positivo al Covid su 390 test (163.409 in totale) nelle ultime 24 ore, dopo che ieri la Liguria era riuscita ad arrivare a 'contagio zero'. I positivi sono 1177. Gli ospedalizzati sono 24, nessuno è in terapia intensiva. Non ci sono stati deceduti, il numero è fermo a 1559. In isolamento domiciliare ci sono 194 persone, 24 meno di ieri. In sorveglianza attiva ci sono 375 persone (ANSA).